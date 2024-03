Oblak: “Contro l’Inter per la rimonta”

Jan Oblak portiere dell’Atletico Madrid ha parlato nel post partita della sfida tra Atletico e Betis vinta dai Colhoneros per 2-1, della gara all’Inter di settimana prossima, ecco le sue dichiarazioni.

Inter, Oblak carica i suoi in vista della Champions

“Il calcio cambia molto velocemente, giovedì eravamo tutti molto delusi. Non siamo arrivati ​​in finale, eravamo vicini e abbiamo perso questa occasione (in Copa del Rey, ndr). La squadra deve avere fiducia, crederci e avere ambizione perché bisogna averla sempre. Non basta accontentarsi del quarto posto, dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Contro l’Inter dobbiamo lasciare tutto per rimontare e speriamo di riuscirci. In campionato, più in alto possibile, dobbiamo pensare il più in alto possibile”.