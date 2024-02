Padovan scommette: “Maignan? Non è vero che è meglio di Donnarumma” | I rossoneri pensano ad una sua cessione?

Mike Maignan potrebbe essere ceduto in estate per fare cassa. Tanti i paragoni con Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sui problemi del Milan e su gli ultimi errori capitati a Mike Maignan.

Padovan: “Milan, c’è un problema Maignan”

Queste le sue parole: “C’è un problema Maignan e poi c’è il problema delle assenze. Il reparto difensivo ha tante assenze e quindi i meccanismi non possono essere perfetti. E poi c’è un problema Maignan che in questa stagione non è quello degli anni scorsi. Non è meglio di Donnarumma come dice qualcuno”.

E poi ancora: “Prende spesso gol sul primo palo. Al momento è poco sicuro e dà poche garanzie e quindi dà poca sicurezza alla difesa. Maignan non è più sicuro come lo era prima. Ha fatto diversi errori che sono costati o potevano costare dei punti al Milan. Non è diventato un brocco, ma in questo momento sta faticando”. Non è escluso che qualora arrivasse una grande offerta per il portiere francese (PSG su tutti) non è detto che il club rossonero non possa pensarci.