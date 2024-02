Pari della Juventus a Verona: Inter a +9 (2-2)

Termina in parità la spettacolare sfida del Bentegodi tra Verona e Juventus. Quarta consecutiva senza vincere per i bianconeri.

Termina con un gol per parte la prima frazione di gioco. Gialloblù in vantaggio Folorunsho, autore di una grande rete al volo. Immediata la reazione bianconera. Al minuto numero 28 è Dusan Vlahovic, alla tredicesima realizzazione stagionale, a trovare il pari dal dischetto, causato da un fallo di mani Tchatchoua su tiro di Kostic.

Il secondo tempo si apre con il Verona aggressivo che trova subito un nuovo sorpasso con Noslin, alla prima rete stagionale, che, a tu per tu, non lascia scampo a Szczesny. Tuttavia, i bianconeri non danno ai gialloblù il tempo di festeggiare e trovano il pari con Rabiot, su assist di Locatelli, che con un sinistro chirurgico infila alle spalle di Montipò. La Juventus sale a 54 punti, a sole due lunghezze di vantaggio dal Milan terzo. Resta terzultimo il Verona, che aggancia il Sassuolo, con 20 punti.

Hellas Verona-Juventus, risultato e tabellino

2-2

Reti: 11′ Folorunsho (V); 28′ Vlahovic, rigore (J); 53′ Noslin (V); 55′ Rabiot (J)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (86′ Coppola), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho (74′ Belahyane); Dani Silva (86′ Henry), Suslov, Lazovic (74′ Vinagre); Noslin (65′ Swiderski). All. Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (57′ Alex Sandro), Rugani, Danilo; Cambiaso (82′ Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (56′ Chiesa); Yildiz (66′ Alcaraz), Vlahovic (82′ Milik). All. Allegri.