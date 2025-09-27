Pisa-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo 35 anni torna in Serie A il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. All’Arena Garibaldi, le due squadre si affrontano nel quinto turno di campionato, nel quale entrambi gli allenatori cercano la prima vittoria stagionale. Gilardino si affida al 3-4-2-1 con Tramoni e Moreo alle spalle di Nzola, mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Akinsanmiro, Aebischer, Angori e Touré; Pioli risponde con il 3-5-2 nel quale dovrebbero trovare spazio Nicolussi-Caviglia e Fazzini, invece in attacco occhio alla coppia formata da Gudmundsson e Kean. La partita, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Pisa-Fiorentina, le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Nzola. All. Gilardino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli