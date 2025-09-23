Punto GG – Conte prova la fuga, salgono Milan e Roma mentre Lazio e Fiorentina cadono ancora

Napoli a punteggio pieno; la Juve è stoppata a Verona mentre volano Milan e Roma

Chiamato a vincere per staccare la concorrenza, il Napoli non fallisce l’obbiettivo e supera un ottimo Pisa, ben forgiato da Gilardino e piegato più dagli squilli personali degli uomini di Conte che da una precisa identità di gioco da parte dei partenopei, apparsi in evidente regresso rispetto alla gara di Firenze; possibile che pesino già le prime fatiche di coppa? Forse il tecnico salentino avrebbe potuto ruotare maggiormente alcuni uomini, anche se rinunciare, almeno parzialmente, a certi grossi calibri non è certo semplice. Sugli scudi stavolta Lucca, autore di un gol di pregevole fattura, e Spinazzola che sigla la rete della svolta dopo il pareggio di Nzola. Soffre, più nel punteggio che nella sostanza, l’Inter di Chivu contro un volenteroso Sassuolo; recuperare al meglio Lautaro è una priorità assoluta ma anche trovare più spazio per Pio Esposito e Sucic potrebbe rappresentare per il tecnico rumeno il rimedio alle difficoltà palesate in questo inizio di stagione. Dopo l’esordio da incubo sembra aver trovato continuità di gioco e risultati il Milan di Allegri, guidato in campo da due vecchie volpi come Rabiot e Modric: per ora è Pulisic a sorreggere il peso dell’attacco in attesa che Leao recuperi la condizione migliore e che Gimenez esca dal letargo nel quale è caduto nella scorsa primavera…

L’Hellas ferma la Juve tra le polemiche; la Roma vince il derby e gonfia il petto

In una gara scorbutica e fitta di episodi arbitrali controversi, la Juventus non va oltre il pareggio al Bentegodi, interrompendo la sua corsa al fianco dei campioni d’Italia in carica; stavolta Vlahovic, che sembra letale più iniziando dalla panchina che quando gioca dal primo minuto, non toglie le castagne dal fuoco a Tudor, polemico oltremodo anche in merito alla stesura del calendario. Gasperini supera la Lazio grazie agli errori imperdonabili di Tavares e Dia ma la sua Roma mostra una fisicità ed una prestanza atletica di gran levatura; viene da chiedersi cosa potrebbe accadere qualora alla già solidissima tenuta difensiva, figlia dell’esperienza della scorsa stagione, l’ex tecnico dell’Atalanta riuscisse ad abbinare una quantomeno sufficiente produzione offensiva. Oscar di giornata a Pellegrini, capitano degradato, tornato eroe per un giorno proprio come lo scorso anno; lui, i tifosi giallorossi e forse perfino Gattuso, si augurano che stavolta non rimanga un episodio isolato…

Cagliari e Atalanta: due vittorie pesanti

Tra le altre gare evidenziamo l’importante vittoria del Cagliari, in rimonta, sul campo del Lecce. La formazione di Pisacane sembra aver trovato la quadratura del cerchio per raggiungere il suo obbiettivo principale nel più breve tempo possibile; torna al gol, addirittura realizzando una doppietta, il “gallo” Belotti, che potrebbe rappresentare un’arma letale a disposizione del giovane tecnico napoletano. Baroni invece subisce il secondo “cappotto” in quattro giornate, incassando tre reti in 8 minuti dalla ritrovata (in campionato) Atalanta di Juric; sbloccato finalmente Krstovic e con Scamacca, Ederson e Lookman ancora fermi ai box è ipotizzabile ancora un’ampia possibilità di crescita per i nerazzurri di Bergamo.