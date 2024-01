Pisa: la coppia Torregrossa-Caputo potrebbe ritrovarsi dopo l’esperienza alla Samp

Torregrossa e Caputo potrebbero ritrovarsi a Pisa

I rumors si susseguono, e la pista Caputo al Pisa dopo le smentite dell’agente, si è riaperta e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono già degli accordi tra il clb nerazzurro e l’Empoli, ma per l’eventuale conclusione bisogna attendere la prossima settimana.

La coppia Torregrossa-Caputo si potrebbe ritrovare dopo la stagione 2021-22, in cui Caputo mise a segno in 36 presenze 11 goal, mentre l’attaccante di origini venezuelane si fermò 10 presenze, mai da titolare per un totale di 106 minuti.

Si potrebbe formare una coppia che avrebbe pochi eguali in Serie B, che con la loro esperienza potrebbero portare il Pisa in acque meno agitate, al netto dei loro infortuni.