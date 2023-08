Pisa-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida a Pisa

Terza giornata di Serie B: ospite del Pisa, all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, arriva il Parma. Ottima partenza per entrambi: i padroni di casa hanno battuto la Sampdoria per 0-2 nel primo match disputato; gli emiliani, invece, guidano la classifica a punteggio pieno con due vittorie nelle prime due, ottenute contro FeralpiSalò e Cittadella. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin; D’Alessandro, Valoti, Arena; Mlakar. All. Aquilani