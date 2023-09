Politano riacciuffa il Genoa: al Ferraris finisce 2-2

Gol e tanto spettacolo nel pareggio del Ferraris tra Genoa e Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia partono sicuramente favoriti anche se la squadra di Gilardino ha già dimostrato di castigare le grandi. Nonostante un Kvaratkhelia non in buone condizioni la squadra di Garcia vuole i 3 punti anche se al 40′ passano in svantaggio grazie alla rete di Bani. Il primo tempo si chiude così con la squadra di Gilardino leggermente in vantaggio anche se ci sono 45′ e oltre da giocare.

La squadra rossoblù continua a macinare gioco e al 56′ una rete di Retegui fa sognare i tifosi del Genoa. Sembrerebbe finita qui però, ma non è così perchè la squadra di Garcia non molla e prima riapre la gara al 76′ con Raspadori, e poi pareggia i conti all’84’ con Politano, che di rabbia scaglia un pallone alla sinistra di Martinez. Fondamentali nel secondo tempo per Garcia i cambi di Raspadori, Politano e Olivera al posto di Anguissa, Elmas e Mario Rui.

Tabellino:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin (dal 43′ st Vasquez); Sabelli (dal 28′ st Malinovskyi), Strootman (dal 31′ st Thorsby), Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Haps Allenatore: Gilardino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (dal 12′ st Olivera); Anguissa (dal 12′ st Raspadori), Lobotka (dal 28′ st Cajuste), Zielinski; Elmas (dal 1′ st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 42′ st Zerbin). A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Rrahmani, Simeone,, Lindstrom, Zanoli, Gaetano Allenatore: Garcia

Reti: al 39′ Bani (G), all’11 st Retegui (G), al 30′ st Raspadori (N), al 38′ st Politano (N)

Ammonizioni: Elmas, De Winter, Retegui, Badelj, Cajuste

Recupero: 2′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa