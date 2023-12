Pulisic salva il Milan (1-0): i rossoneri si confermano al terzo posto

Grazie alla rete di Pulisic al 59′ torna a vincere il Milan di Pioli in una partita che scaccia brutta e che scaccia la crisi per la formazione rossonera. Poche le emozioni da entrambe le parti nel primo tempo con il Sassuolo che ci prova con Berardi, l’unico a non mollare anche se non impensierisce mai Maignan.

Milan-Sassuolo, basta Pulisic

La squadra di Dionisi nella ripresa entra con il giusto piglio anche se a mezz’ora dalla fine è Capitan America a sbloccare la gara e a regalare tre punti al Milan che danno ossigeno alla classifica aspettando Juventus-Roma di questa sera.

Tabellino:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær (dal 37′ st Simic), Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 29′ st Zeroli), Bennacer (dal 18′ st Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (dal 18′ st Jovic), Leão (dal 37′ st Chukwueze). A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Krunić, Romero,, Traorè. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić (dal 1′ st Tressoldi), Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt (dal 44′ st Ceide); Berardi, Bajrami, Laurienté (dal 44′ st Mulattieri); Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi, Viti; Lipani; Álvarez, . Allenatore: Dionisi.

Reti: al 14′ st Pulisic

Ammonizioni: Castillejo

Recupero: un minuto nel primo tempo e cinque minuti nella ripresa