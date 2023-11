Questa sera torna SportPaper TV su Radio Roma Television

Questa sera alle 21.30 torna SportPaper TV

Roberta Pedrelli pronta per una nuova puntata di SportPaper TV, alle 21.30 su Radio Roma Television torna l’appuntamento settimanale con il format dedicato al calcio ed in particolare alla Serie A. In compagnia della conduttrice ci saranno in studio il direttore di SportPaper.it Daniele Amore, Giampiero Giuffrè, Claudio De Francesco e Ganbriele Ziantoni. In collegamento da Milano Samuel Tafesse e una gradita sorpresa, un ex di Chelsea e Milan in video collegamento.