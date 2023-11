Al Santiago Bernabeu domani 29 novembre andrà in scena il big match della 5^ giornata di Champions League del girone C, che vedrà il Blancos ospitare gli azzurri di Walter Mazzarri. Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti(ex della gara), è in testa al gruppo con 12 punti avendo vinto tutte e quattro le partite finora giocate, ed un solo punto li separa dalla qualificazione matematica come leader del girone​​. Il Napoli, sotto la nuova guida di Mazzarri, insegue con 7 punti. Una vittoria contro il Real Madrid o un pareggio, a seconda dei risultati di Braga e Union Berlino, potrebbe garantire ai partenopei un posto agli ottavi di finale​​.

Real Madrid-Napoli, Comparazione Quote

Nella sfida attesissima tra Real Madrid e Napoli, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Ecco come i principali bookmakers quotano l’incontro:

Snai : Real Madrid (1): 1.87 Pareggio (X): 3.80 Napoli (2): 3.90

: Gol Gol : Real Madrid (1): 1,87 Pareggio (X): 3.75 Napoli (2): 4.00

: Sportbet : Real Madrid (1): 1,91 Pareggio (X): 3,85 Napoli (2): 4.10

Cos’è successo all’andata?

Nel match d’andata al Stadio Maradona, il Real Madrid ha sconfitto il Napoli 3-2 in una partita ricca di emozioni. Il Napoli ha iniziato forte, segnando per primo con Ostigard, ma il Real ha risposto con gol di Vinícius Júnior e Bellingham, portandosi in vantaggio 2-1. Nel secondo tempo, Zielinski ha pareggiato per il Napoli su rigore, ma un sfortunato autogol di Meret ha deciso il match a favore del Real. Questo esito ha avuto un impatto significativo sulle posizioni attuali nel girone, alimentando l’attesa per il prossimo incontro al Bernabeu.

Il Real Madrid vuole saldare il primo posto, ma quante assenze..

Il Real Madrid arriva a questa partita dopo una vittoria per 3-0 contro il Cadiz in campionato. Nonostante numerose assenze, la squadra ha mostrato resilienza e continuità nei risultati positivi​​. I Blancos domani affronteranno diverse assenze importanti tra cui Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Thibaut Courtois e Eder Militao. Anche Luka Modric è previsto riposare per questo incontro dopo aver subito un colpo nell’ultima partita, Lunin sarà il portiere titolare, mentre Bellingham, con 14 gol in 15 partite, sarà un giocatore chiave in attacco​​​​.

Il Napoli per un pass agli ottavi, emergenza sulla fascia sinistra

​​Il Napoli arriva a questo incontro dopo una vittoria per 2-1 contro l’Atalanta in Serie A, un risultato che ha dato fiducia alla squadra guidata dal neo allenatore Walter Mazzarri​​. Gli azzurri stanno affrontando una crisi sulla fascia difensiva sinistra con gli infortuni di Mathias Olivera e Mario Rui. Juan Jesus dunque, dovrebbe partire titolare. Assenti anche Lindstrom per infortunio e Demme fuori dalla lista UEFA, ok Osimhen e Meret.

Probabili Formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Bellingham; Diaz, Joselu. All.: Ancelotti.

Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Bellingham; Diaz, Joselu. All.: Ancelotti. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri​​.

Numeri e curiosità statistiche

Storia degli Incontri: Questo sarà il quarto incontro tra Real Madrid e Napoli in UCL, con il Real che ha vinto tutti gli scontri precedenti, segnando sempre 3 gol. Ogni partita ha terminato con una combinazione di “gol+over 3,5“​​. Prestazioni di Mazzarri in Champions: Walter Mazzarri ha perso solo 2 delle ultime 16 partite disputate nella fase a gironi di Champions League, dimostrando un buon track record in questa competizione​​. Tendenze del Napoli: Il Napoli, recentemente tornato alla vittoria dopo tre partite senza successi, tende a segnare il primo gol nelle partite, ma ha subito gol regolarmente negli ultimi tre incontri. Solo l’ultima delle quattro partite di Champions del Napoli è terminata con più di 2,5 gol totali​​.

Pronostico Real Madrid-Napoli e analisi finale

Il Real Madrid ha una serie di 11 risultati utili consecutivi, con 9 successi. La squadra ha vinto le ultime tre partite, con 5 delle ultime 6 partite concluse con un punteggio “over 2,5”. D’altra parte, il Napoli, tornato al successo dopo 3 partite senza vittorie, ha l’abitudine di segnare il primo gol ed è solito subire gol da 3 incontri consecutivi. La storia dei confronti tra le due squadre vede il Real Madrid in vantaggio, con vittorie in tutti i precedenti incontri. In questo scenario, il Real Madrid, nonostante le molteplici assenze, sembra favorito, ma l’entusiasmo del Napoli sotto la nuova gestione di Mazzarri non può essere sottovalutato. Un pronostico probabile potrebbe vedere una partita con un punteggio “over 2,5“, con entrambe le squadre che potrebbero trovare il Gol. Occhio a Jude Bellingham data la sua forma attuale.