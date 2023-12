Blancos in campo questa sera, alle 21, contro il Villareal. Ancelotti recupera in difesa e schiera Rüdiger e Alaba centrali, con Lucas Vázquez e Mendy come terzini. Centrocampo affidato a Valverde, Kross e Modric. In avanti spazio a Bellingham con Brahim Diaz e Rodrygo.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti.

VILLAREAL (4-4-2): Jörgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Alti, Capoue, Parejo; Álex Baena; Gerard, Sorloth. All. Marcelino.