Dopo il turnover visto contro il Monza, Pioli si affida nuovamente ai titolari per affrontare il Rennes. Torna Kjær al centro della difesa, accanto a Gabbia, con Florenzi e Theo Hernandez sulle corsie laterali. In mezzo al campo Musah, Bennacer e Reijnders. In avanti Pulisic e Leão ai lati di Jovic, preferito a Giroud.

Rennes-Milan, le probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphan.