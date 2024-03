Rivoluzione Lazio in attacco | Solo Castellanos non rischia il posto

Tudor ha cambiato la Lazio. Ecco chi potrebbe partire a fine stagione anche se c'è tanto da fare per il ds Fabiani

La vittoria contro la Juventus ha dimostrato ancora una volta come la Lazio abbia le basi per fare bene, un po’ come dice Maurizio Sarri, che ha voluto scuotere l’ambiente ma soprattutto i giocatori, che ieri hanno dato il 120%.

Lazio, il borsino delle cessioni

Nonostante l’ottima prova c’è chi potrebbe lo stesso lasciare la Capitale a fine stagione, a cominciare da Immobile, Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni visto che ad oggi sicuro del posto è solamente Castellanos. I primi 3 hanno situazioni differenti visto che i tanti rumors potrebbe far cambiare aria al capitano biancoceleste, così come gli altri due esterni visto che il brasiliano potrebbe accettare la proposta della Juventus. Sitazione diversa per Zaccagni, che di fronte ad una giusta offerta potrebbe rinnovare il suo contratto.