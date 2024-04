La Roma ha ritrovato il successo con De Rossi. L'allenatore romano ha ottenuto 23 punti in 10 gare. In arrivo un tour de force: Milan, Bologna, Napoli e Udinese.

Una Roma allo sbaraglio, affidata poi al grande ex, ha ritrovato serenità, stabilità, ma soprattutto l’affinità con la vittoria. Daniele De Rossi ha messo a segno 23 punti con la Roma in 10 giornate. Un inizio che solo in pochi hanno saputo fare meglio.

Roma, in arrivo un tour de force per DDR

Un po’ di amarezza, si poteva fare di meglio, di più, la Roma non è andata oltre lo 0-0 contro il Lecce, ma Daniele De Rossi entra nella storia degli allenatori giallorossi. Il tecnico romano ha ottenuto 23 punti nelle prime 10 gare di campionato. Nei precedenti, solamente Di Francesco (24) e Rudi Garcia (30) hanno fatto meglio nell’era dei tre punti.

Poteva esserci un risultato migliore e far sorridere De Rossi non solo a metà, contro i salentini non è arrivata la vittoria. La vera sfida sul campo sarà il derby. Il primo derby da allenatore di De Rossi sarà sabato, quando alle 18 Roma-Lazio si sfideranno all’Olimpico. Dopo la Lazio, poi, in una settimana, ci saranno le due gare di Europa League contro il rinato Milan, intervallate dalla trasferta contro l’Udinese in campionato. La formazione di De Rossi dovrà poi ospitare il gran Bologna di Thiago Motta, andare a Napoli e poi affrontare la Juventus in casa a inizio maggio. Un tour de force attende l’allenatore e la sua squadra.