Roma, accelerata per Echeverri: il City apre

La Roma accelera per Claudio Echeverri. Nelle ultime ore infatti, il club giallorosso avrebbe intensificato i contatti con il Manchester City per chiudere l’operazione, con il ds Ricky Massara rientrato a Roma dopo l’amichevole col Lens per gestire direttamente la trattativa. Obiettivo: arrivare al ritiro di Burton upon Trent con l’affare in discesa.

Echeverri, il profilo perfetto per Gasp. Si ragiona sulla formula

L’argentino è il profilo richiesto da Gasperini per la corsia offensiva sinistra, e la dirigenza è pronta ad accontentarlo. Il giocatore, intanto, ha rifiutato il Girona, club orbitante attorno alla galassia del City Group, deciso a vestire la maglia giallorossa per giocare al fianco di Dybala e Soulé. Il prestito secco non è un’opzione. Secondo quanto scritto da ” Il Corriere dello Sport”, Si tratterebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 33 milioni per la Roma e controriscatto a 40 milioni per il City. La formula potrebbe piacere ad entrambe le parti e la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva per una chiusura rapida, nonostante manchino ancora numerosi dettagli prima dell’intesa definitiva.