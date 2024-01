Roma, accordo con la Fiorentina per Belotti | Tutti i dettagli della trattativa

Andrea Belotti è sempre più vicino alla Fiorentina. L’attaccante giallorosso, chiuso da Lukaku, starebbe vagliando l’ipotesi di chiudere la stagione nella squadra di Italiano, che ha bisogno al più presto di un attaccante viste le prestazioni di Nzola e Beltran.

Roma, Belotti alla Fiorentina | Le ultime

Secondo quanto riportato da TMW, la Roma e il club viola avrebbero trovato un accordo in prestito oneroso fino al 30 giugno, quando il giocatore potrebbe essere rispedito nella Capitale. L’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore nonostante la permanenza di Nzola, con il ds Pradè che cerca offerte per cederlo in queste ultime ore di mercato.