Roma, Alisson sull’addio ai giallorossi: “Ho lasciato per una sconfitta”

Oltre al calciomercato, impegnativo e non poco per la Roma, c’è tempo anche per le chiacchiere con i giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa seppur per pochi anni. A parlare ai microfoni del portale brasiliano SelecaoTalk è stato il portiere titolare della Roma di Eusebio Di Francesco, Alisson, contributore di una storica semifinale centrata in Champions League nel 2018, che si è espresso sull’esperienza nella Capitale e sul suo passaggio al Liverpool, squadra di cui è il numero 1.

Roma, le parole di Alisson sull’addio ai giallorossi

L’ex portiere della Roma ha parlato delle offerte ricevute prima dell’approdo in Premier League, ma si è soprattutto soffermato su uno dei motivi che lo ha portato a scegliere il Liverpool di Jürgen Klopp. Una sconfitta, in particolare, lo portò a scegliere il reds: proprio quella contro gli inglesi nella semifinale di Champions League. Queste le sue dichiarazioni: “Il 5-2 con la Roma – spiega Alisson – ha contribuito a farmi scegliere il Liverpool. Se mi chiedete com’è stato giocare ad Anfield da avversario posso riassumerlo in una parola: orribile. Anfield è uno stadio spettacolare ma duro per gli avversari. Ho avuto una proposta dal Chelsea, ma l’esperienza fatta mi ha spinto a giocare per il Liverpool“.