Calciomercato Roma, Tourè complica il piano Zapata: il motivo

C'è un ostacolo per i giallorossi

La Roma sta continuando a trattare con l’Atalanta per Duvàn Zapata. Il club bergamasco ha posto delle nuove condizioni: cessione a titolo definitivo per 5 milioni più altri 5 di bonus facilmente raggiungibili. Le richieste precedenti sul quale le due società stanno ancora continuando a trattare si basano su un prestito oneroso da 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 7 con la possibilità che diventi obbligo in base alle presenze del colombiano.

L’infortunio di Tourè blocca la Roma

Nella giornata di ieri, però, El Bilal Tourè ha accusato un risentimento alla coscia destra. Tra oggi e domani dovrebbe effettuare delle visite di controllo per valutare l’entità dall’infortunio. Molto probabilmente salterà la trasferta di Reggio Emilia e quindi Zapata potrebbe tornare utile già questa domenica.