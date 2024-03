Roma, bilancio negativo con le inglesi ma l’ultima è andata bene | I precedenti

Le sfide europee contro le squadre inglesi hanno un fascino particolare, ma rappresentano anche partite ad altissima intensità e dal grande coefficiente di difficoltà. Lo sa bene la Roma che dal 2000 ad oggi le ha affrontate per ben 32 volte fra Champions League, Coppa UEFA, Europa League e Conference League. Il bilancio è negativo, con 9 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte. L’ultimo precedente però è positivo: la conquista della finale di Conference League a spese del Leicester nel 2021/2022. Adesso arriva il Brighton di De Zerbi, una squadra che ha molta qualità ma è alla prima competizione europea della sua storia. La Roma di De Rossi può provare a vincere in Inghilterra dopo 23 anni, infatti l’ultima vittoria fuori casa con un’inglese in Europa risale al 2001, quando sconfisse il Liverpool ad Anfield in Coppa UEFA.

Tutti i precedenti con le squadre inglesi dal 2000 ad oggi

CHAMPIONS LEAGUE:

Roma-Liverpool 0-0 (Gironi 2001/2002)

Liverpool-Roma 2-0 (Gironi 2001/2002)

Roma-Arsenal 1-3 (Gironi 2002/2003)

Arsenal-Roma 1-1 (Gironi 2002/2003)

Roma-Manchester United 2-1 (Andata quarti di finale 2006/2007)

Manchester United-Roma 7-1 (Ritorno quarti di finale 2006/2007)

Manchester United-Roma 1-0 (Gironi 2007/2008)

Roma-Manchester United 1-1 (Gironi 2007/2008)

Roma-Manchester United 0-2 (Andata quarti di finale 2007/2008)

Manchester United-Roma 1-0 (Ritorno quarti di finale 2007/2008)

Chelsea-Roma 1-0 (Gironi 2008/2009)

Roma-Chelsea 3-1 (Gironi 2008/2009)

Arsenal-Roma 1-0 (Andata ottavi di finale 2008/2009)

Roma-Arsenal 7-7 d.t.s (Ritorno ottavi di finale 2008/2009)

Manchester City-Roma 1-1 (Gironi 2014/2015)

Roma-Manchester City 0-2 (Gironi 2014/2015)

Chelsea-Roma 3-3 (Gironi 2017/2018)

Roma-Chelsea 3-0 (Gironi 2017/2018)

Liverpool-Roma 5-2 (Semifinale di andata 2017/2018)

Roma-Liverpool 4-2 (Semifinale di ritorno 2017/2018)

COPPA UEFA:

Roma-Leeds 0-0 (Andata ottavi di finale 1999/2000)

Leeds-Roma 1-0 (Ritorno ottavi di finale 1999/2000)

Roma-Liverpool 0-2 (Andata ottavi di finale 2000/2001)

Liverpool-Roma 0-1 (Ritorno ottavi di finale 2000/2001)

Middlesbrough-Roma 1-0 (Andata ottavi di finale 2005/2006)

Roma-Middlesbrough 2-1 (Ritorno ottavi di finale 2005/2006)

EUROPA LEAGUE:

Fulham-Roma 1-1 (Gironi 2009/2010)

Roma-Fulham 2-1 (Gironi 2009/2010)

Manchester United-Roma 6-2 (Semifinale di andata 2020/2021)

Roma-Manchester United 3-2 (Semifinale di ritorno 2020/2021)

CONFERENCE LEAGUE:

Leicester City-Roma 1-1 (Semifinale di andata 2021/2022)

Roma-Leicester City 1-0 (Semifinale di ritorno 2021/2022)