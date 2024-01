Roma, De Rossi: “Emozione indescrivibile ma non abbiamo né tempo né scelta”

Daniele De Rossi è stato ufficializzato da poco come nuovo tecnico della Roma fino al prossimo 30 giugno 2024. Ecco le prime parole da tecnico dei giallorossi.

Roma, le prime parole di Daniele De Rossi

“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi dato questa responsabilità. Conosco solo la strada dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione“.

“L’emozione è indescrivibile. Sapete cos’è la Roma per me, ma il lavoro ha già preso il sopravvento. Non abbiamo né tempo, né scelta: dobbiamo lottare per gli obiettivi e raggiungerli, sono le mie uniche priorità che insieme al mio staff ci siamo dati“.