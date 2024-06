Roma, Dybala senza rinnovo può partire: su Bove c’è l’ombra della Fiorentina

Giorni caldissimi in casa Roma, e non solo per le elevate temperature della capitale. Il Messaggero parla della situazione riguardante Paulo Dybala. Secondo quanto si legge sul quotidiano, Florent Ghisolfi non ha chiamato l’agente per parlare di rinnovo fino a questo momento: potrebbe quindi farlo partire qualora arrivasse un’offerta pari alla clausola (12 milioni). D’altra parte Mats Hummels resta un’opzione concreta per rinforzare la difesa della Roma del prossimo anno: Daniele De Rossi lo vorrebbe già per i primi di luglio. Non c’è solo la Premier League su Edoardo Bove. Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela infatti che il centrocampista della Roma piace molto anche alla Fiorentina.

Roma, Ghisolfi non rinnova Dybala: occhio alle clausole ora | Bove, oltre alla Premier, piomba anche la Fiorentina

La Joya, arrivato poco meno di due anni fa, rappresentando il vero colpo di mercato della Roma, al momento della firma del contratto fino al 30 giugno 2025 ha ottenuto delle clausole rescissorie. Senza rinnovo, e Ghisolfi non pare essersi mosso su questo punto, queste clausole possono essere attivate. Un club italiano che voglia acquistare Paulo Dybala dovrebbe versare 20 milioni di euro nelle casse della Roma. Al verificarsi di questo scenario, la società giallorossa, per non ritrovarsi la Joya avversaria in campionato, andando dunque a rinforzare un’eventuale concorrente, ha la possibilità di disattivare questa clausola automaticamente, portando l’ingaggio di Dybala da 4,2 a 6 milioni di euro netti all’anno. Se una società estera fosse interessata a strappare alla Roma, Paulo Dybala, le costerebbe soltanto 12 milioni di euro. In questo scenario, la Roma avrebbe le mani legate e l’ultima decisione spetterebbe soltanto al calciatore argentino.

In edicola si parla anche della situazione di Edoardo Bove, uno dei possibili sacrificabili per la Roma. Si cerca di concretizzare la cessione di in Inghilterra. Repubblica, infatti, parla di un interessamento dell’Everton (club che potrebbe diventare a breve di proprietà dei Friedkin). Tuttosport annovera anche il Bournemouth tra le squadre di oltremanica interessate a Bove. Ma Gianluca Di Marzio (SkySport) parla anche di un interesse molto forte della nuova Fiorentina di Palladino.

Ghisolfi si muove per Hummels: deve uscire Smalling | Per Bellanova il Torino spara alto

Per il mercato di entrata Florent Ghisolfi, quindi, ha offerto a Hummels bonus abbastanza alti e la possibilità di un prolungamento automatico in base alle presenze pur di convincerlo ad accettare la proposta giallorossa. Lo stipendio si girerebbe intorno a una cifra di 3,5 milioni, circa gli stessi che prende Chris Smalling. Come scrive Il Messaggero, l’operazione, infatti, potrà andare in porto solo se il centrale inglese troverà un club disposto ad acquistarlo (interesse dal mercato arabo per lui).

Secondo quanto riportato da Repubblica, Raoul Bellanova è il nome grosso per la fascia destra in casa Roma. Il club giallorosso avrebbe giù fatto un’offerta al Torino, sulla base di 15 milioni di euro: i granata ne vogliono dai 20 ai 25, possibilmente senza l’inserimento di contropartite.