Roma, emergenza in attacco | Le ultime sugli infortunati

Sosta delle nazionali amara per la Roma che deve fare il conto con tanti infortunati. La lista è salita a otto dopo che si è fermato anche Serdar Azmoun con il suo Iran. Secondo “Il Messagero” solo uno riuscirà a recuperare per la gara di Lecce in programma nel lunedì di Pasquetta, ovvero Lukaku visto che i problemi al linguine sembrano essere lievi.

La sosta per le nazionali non fa bene alla Roma

Daniele De Rossi potrebbe essere in emergenza al rientro in campo dopo la sosta, soprattutto nel reparto d’attacco dove è infortunato anche Paulo Dybala che deve smaltire la lesione all’adduttore della coscia destra. Gli altri rimangono in infermeria aspettando il loro recupero: Kristensen, Spinazzola, Renato Sanches, e Smalling. Con Cristante che ha approfittato della sosta per guarire dalla lombalgia. Gli infortuni in questo periodo dell’anno sono una costante vera e propria, come con Mourinho nelle stagioni passate.