Roma, fatta per il passaggio di Belotti alla Fiorentina | I dettagli

La Roma in queste ultime ore è molto attiva sul mercato in uscita. Dopo l’accordo raggiunto per la cessione di Kumbulla al Sassuolo, è stato anche raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il passaggio in viola dell’attaccante Andrea Belotti. Stando alle ultime riportate da TMW, l’attaccante è in partenza per Firenze dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche.

Roma, i dettagli della cessione di Belotti

L’attaccante della Roma dunque, arriverà in prestito alla Fiorentina fino al 30 giugno 2024. Dopo questo periodo, l’attaccante ritornerà di nuovo nella Capitale per valutare il da farsi in vista della prossima stagione, con il club toscano che pagherà meno di un milione per avere il Gallo fino al termine della stagione.