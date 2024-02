Roma-Feyenoord, probabili formazioni e dove vederla

Ritorno dei play-off di UEFA Europa League all’Olimpico tra Roma e Feyenoord, giovedì alle 21. La gara d’andata, disputata una settimana fa, è terminata 1-1 con reti di Paixão, per gli olandesi, e Lukaku, per i giallorossi. Il match sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Timber, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixão. All. Slot.