Le anticipazioni sulla nuova maglia della Roma per la stagione 2024/2025.

Roma, Footy Headlines anticipa la prima maglia dei giallorossi

Nuova indiscrezione sulla maglia dei giallorossi per la stagione 2024/25. Il sito specializzato in maglie da calcio, Footy Headlines, ha pubblicato un primo concept della prima maglia della Roma. Rosso dominante, con i classici bordi Adidas in arancioni, e righe stretta, arancioni, su tutta la maglia, anche le maniche. Stemma della Roma a destra, solito simbolo Adidas a sinistra.