Chris Smalling sta lavorando duramente per recuperare dall’infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite della Roma. Il difensore inglese ha fatto un passo avanti nel suo percorso di recupero, partecipando agli allenamenti con il resto della squadra.

Roma, per Smalling ci vorrà qualche altro giorno

Il tecnico giallorosso José Mourinho ha dichiarato che Smalling è in lizza per tornare in campo contro il Monza, in programma domenica 22 ottobre allo Stadio Olimpico. Il giocatore ha però ancora bisogno di qualche giorno di lavoro per essere al 100%. In caso di recupero, l’inglese sarebbe una grande risorsa per la Roma, che ha bisogno di tutti i suoi migliori giocatori per affrontare il difficile trittico di partite che chiuderà il mese di ottobre contro Monza, Slavia Praga e Inter.