Roma, Manolas si propone per il ritorno | De Rossi però ha altre priorità

Secondo quanto riporta TMW, Kostas Manolas è alla ricerca di una squadra per la seconda parte di stagione. Il difensore è rimasto svincolato dopo aver risolto il contratto con lo Sharjah FC e negli scorsi giorni è stato contattato dal ds della Salernitana Walter Sabatini per provare a portare il giocatore a Salerno, dai contatti diretti tra le parti però non si è riusciti a trovare un accordo e ora l’ex Roma si è proposto ai giallorossi per un possibile ritorno.

Roma, De Rossi chiude le porte a Manolas

Manolas tra le sue soluzioni, starebbe anche valutando il ritorno alla Roma. Il nuovo allenatore Daniele De Rossi però, ha spento subito le speranze, dato che al momento le priorità sul mercato dei giallorossi sono altre e il centrale non rientra in queste ultime. Ci sarebbe anche un interessamento da parte del Porto in queste ultime ore, con la quale c’è più probabilità di riuscire a trovare un accordo.