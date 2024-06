Roma, oggi incontro con Ramadani: non solo Chiesa!

Dopo una settimana di supposizioni, oggi avremo concretezza: nella giornata odierna la Roma incontrerà Fali Ramadani, per parlare di diversi giocatori che gravitano nella sua agenzia. Oggi capiremo se i tifosi giallorossi possono continuare a sognare l’esterno ex Viola oppure se è stato solo un sogno di inizio estate (fugace quanto proibito).

Roma, Chiesa un sogno proibito: occhio a Boga e Banza | A centrocampo intriga O’Riley

Dunque il nome di spicco della chiacchierata di oggi ovviamente sarà Chiesa, ma non solo! Infatti sia Ghisolfi sia Ramadani sanno che le condizioni per arrivare al giocatore sono alquanto proibitive per società di Trigoria. Diversa la situazione di altri tre assistiti: Banza, Boga e Fresneda. La Roma è interessata al trio e vuole capire se è possibile intavolare una o più trattative. Per Banza vige la clausola da 25 milioni, ma il Braga potrebbe accettarne 20 (21 goal in 28 partita quest’anno in Liga Portugal per lui). L’attaccante e Ghisolfi si conoscono dai tempi del Lens, ma sono vive anche le piste di Kalimuendo e Pavlidis. Ovviamente l’indiziato numero uno in uscita è Abraham: interesse dall’Everton. Occhio anche a Jovic, sempre scuderia Ramadani, in uscita dal Milan.

Passiamo sugli esterni. Fresneda, 19 anni, piace nonostante l’annata amara allo Sporting: qui la clausola canta addirittura 80 milioni, ma il valore è molto inferiore (siamo sui 10 milioni). Boga, invece, è una vecchia conoscenza. Ghisolfi lo ha portato al Nizza un anno fa, ma non convince tutti a Trigoria: resta ancora caldo Politano.

Ovviamente il mercato giallorosso non si limita all’incontro con Ramadani ma guarda anche in altri emisferi. Per esempio quello scozzese: qui gioca O’Riley, centrocampista danese classe 2000 (quest’anno in 32 partite in campionato con il Celtic ha segnato 13 goal e fornito 11 assist!). Infine secche smentite da Roma e Milano su un interessamento dell’Inter per Dybala, che nelle scorse settimane ha respinto un sondaggio dall’Arabia Saudita.