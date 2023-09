Roma, oggi nuovi esami per Llorente: i possibili tempi di recupero

Giallorossi in ansia per il difensore

Piove sul bagnato in casa Roma. Oltre alla pesante sconfitta con il Genoa, a Marassi Mourinho ha dovuto sostituire Diego Llorente dopo poco più di 20 minuti a causa di un problema all’adduttore della coscia sinistra. I giallorossi sono già costretti a fare a meno di Smalling che con ogni probabilità salterà la sfida col Frosinone così come il difensore spagnolo.

Ecco quanto potrebbe stare fuori lo spagnolo

L’ex Leeds verrà sottoposto a nuovi esami nella giornata odierna per comprendere al meglio i tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Llorente potrebbe restare fermo ai box per circa due settimane e quindi saltare i match contro Frosinone, Servette e Cagliari per poi rientrare a pieno regime dopo la sosta.