Roma, Pellegrini in vendita: con 50 milioni può partire

Il capitano giallorosso continua a far parlare di sé. Infatti, con De Rossi in panchina, Lorenzo Pellegrini ha già segnato nove gol in questa stagione, sette dei quali dopo l’esonero di Mourinho.

Roma, il futuro di Pellegrini

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport la situazione finanziaria della Roma è chiara e ci sono obblighi da rispettare con la UEFA. I Friedkin puntano a trattenere i giovani più promettenti (Bove e Zalewski), i pilastri della difesa (Mancini e N’Dicka) e i centrocampisti chiave (Cristante e Pellegrini), ma c’è anche una plusvalenza di 40 milioni da registrare entro il 30 giugno. Per questo motivo, Pellegrini può partire di fronte a un’offerta enorme. Il costo del giocatore è fissato a 50 milioni.