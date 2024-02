Roma, Renato Sanches può partire: il Besiktas lavora al colpo last minute

Renato Sanches è uno degli obiettivi del Besiktas per rinforzare il proprio centrocampo entro la fine del mercato di riparazione (in Turchia il 9 Febbraio, ndr).

Renato Sanches in orbita Besiktas, ma prima i turchi vogliono chiudere per Grujic

Il Besiktas sembra in chiusura con il Porto per il prestito di Grujic a centrocampo, ma non è escluso che la squadra turca voglia regalarsi un doppio colpo per risalire la china in classifica e allora ecco l’idea Renato Sanches. I turchi sarebbe interessanti a rilevare in prestito il calciatore portoghese per la seconda parte di questa stagione e in queste ore si lavora per l’interruzione del prestito con la Roma.