Roma Shakhtar Donetsk, cronaca, tabellino e highlights del match
La Roma supera gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 3-0 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, rete di Pellegrini al al 23′, raddoppio di El Shaarawy al 73′ e tris di mancini al 77′.
MARCATORI: 23′ Pellegrini (R), 73′ El Shaarawy (R), 77′ Mancini (R).
ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara (dal 78′ Ibanez), Spinazzola (dal 78′ Bruno Peres); Pedro (dal 62′ El Shaarawy), Pellegrini (dal 78′ Carles Perez); Mkhitaryan (dal 35′ Borja Mayoral). All. Paulo Fonseca.
SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick (dal 79′ Solomon), Maycon; Teté (dall’88’ Konoplyanka), Marlos (dall’88’ Marcos Antonio), Taison (dal 79′ Sudakov); Junior Moraes. All. Luis Castro.
ARBITRO: Artur Dias (Por).
AMMONITI: Kumbulla, Mancini (R), Alan Patrick, Taison, Maycon (S).