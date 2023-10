Mourinho in campo con il 3-5-2. Titolari Llorente, Mancini e N’Dicka, davanti a Svilar, in difesa; centrocampo affidato a Bove, Cristante e Aouar, supportati di Karsdorp e Zalewski. In attacco la coppia Lukaku–El Shaarawy.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Boril, Zafeiris, Masopust, Schranz; Chytil, Jurecka. All. Trpisovsky.