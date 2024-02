Roma, Spinazzola difficilmente rinnoverà | Intanto la Juventus ci pensa

La Juventus starebbe pensando al ritorno di Spinazzola in scadenza con la Roma

Stando a quanto riporta TuttoJuve.com, la Juventus starebbe pensando al ritorno di Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per Giuntoli questa sarebbe un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Roma, contatto informale tra Juventus e Spinazzola

Stando alle ultime, ci sarebbe stato un contatto informale nelle scorse settimane tra il club e il giocatore. La dirigenza bianconera al momento non ha approfondito in maniera concreta i dialoghi sul terzino, ma questa pista potrebbe tranquillamente scaldarsi a breve perché il terzino difficilmente rinnoverà con la Roma.