Roma, tris di nomi per la fascia | La situazione

Per la Roma urge trovare un nuovo attaccante, in grado di sopperire all’addio di Lukaku, che i giallorossi non riscatteranno per via della cifra troppo alta (40 milioni) e che non potranno avere in prestito per un altro anno; un’altra priorità per il mercato della squadra di De Rossi sono i terzini, che hanno rappresentato uno dei principali anelli deboli della stagione dei capitolini.

Roma, Locko e Doig i preferiti per la fascia sinistra

Oltre al riscatto di Angelino, reso ufficiale pochi giorni fa, Ghisolfi vorrebbe portare nella Capitale un nuovo esterno che possa essere funzionale nel sistema di gioco di De Rossi, che ha riportato la difesa a 4 a Roma e vorrebbe come sostituto di Spinazzola, che andrà via a parametro zero a giugno, il francese Bradley Locko.

Il terzino del Brest è valutato dal suo club 10 milioni, e rappresenta, considerata anche la sua giovane età, il principale indiziato a completare il reparto di sinistro della difesa giallorossa. Altro nome sondato è quello di Doig, che considerata la retrocessione del Sassuolo, potrebbe andare via a una cifra nettamente più bassa. A destra invece resta aperta la pista che portaa a Raoul Bellanova.