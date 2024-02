Roma, ufficiale il passaggio di Kumbulla al Sassuolo

Le visite mediche di Marash Kumbulla con il Sassuolo sono concluse con successo. La conferma dell’accordo tra il club neroverde e la Roma è giunta ieri, con gli ultimi dettagli finalizzati. L’operazione prevede un prestito secco fino al termine della stagione, poiché la mancata cessione di Nehuen Perez al Napoli, ha portato l’Udinese a ritirarsi dalla trattativa.

Kumbulla pronto a mettersi al servizio di Dionisi

Oggi a Milano, il giovane difensore albanese classe 2000 ha ufficialmente firmato il contratto con il Sassuolo, in attesa del comunicato ufficiale che annuncerà ufficialmente il suo ingresso nella squadra. Nonostante non abbia ancora fatto la sua comparsa in campo in questa stagione con la Roma, il ritorno in gioco di Kumbulla sembra essere imminente.

Dionisi auspica che l’arrivo di Kumbulla possa contribuire a risolvere i problemi difensivi che hanno caratterizzato la squadra nella prima parte della stagione.