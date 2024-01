Salernitana-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

A pochi giorni dal roboante 6-1 di Coppa Italia, Salernitana e Juventus tornano a sfidarsi in Serie A, nella sfida valida per l’ultima giornata del girone d’andata. Bianconeri, reduci dalla vittoria contro la Roma, con conseguente avvicinamento all’Inter capolista, a caccia di una vittoria per restare attaccati ai nerazzurri. Dall’altra parte, la Salernitana, ultima, ma vincitrice nell’ultima gara di campionato sul campo del Verona. L’ultimo precedente all’Arechi, risalente a febbraio 2023, è terminato 0-3 per gli ospiti, grazie alla doppietta di Vlahovic e alla rete di Kostic. Il match, in programma domenica alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: