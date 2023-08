Salernitana-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Udinese ospite a Salerno alle 18.30. Paulo Sousa sceglie il 3-4-2-1 per i granata con: Ochoa tra i pali; Gyomber, Pirola e Lovato in difesa; Coulibaly e Legowski in mezzo al campo, sostenuti da Sambia e Mazzocchi; in avanti, invece, Candreva e Kastanos dietro a Dia. Sottil opta per il 3-5-2 con: Silvestri in porta; Kabasele, Bijol e Perez in difesa; Samardzic, Walace e Lovric terzetto di centrocampo, con Ebosele e Zemura sulle corsie laterali; Thauvin accanto Success per guidare attacco.

Le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Legowski, Mazzocchi; Candreva, Kastanos, Dia. All. Paulo Sousa.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Success.All. Andrea Sottil.