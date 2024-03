San Siro, Milan e Inter senza stadio per tre settimane nel 2026

A Milano si continua a parlare della questione San Siro, con Milan e Inter che subito dopo Pasqua consegneranno a WeBuild la lista congiunta degli interventi richiesti, che sarà la base sulla quale l’azienda della famiglia Salini predisporrà il progetto completo entro giugno. Secondo Tuttosport i tre problemi principali sono l’accessibilità per chi ha una disabilità, la scarsa percentuale di zone corporate hospitality e l’assenza di bar e ristori al secondo e terzo anello.

Milan e Inter senza San Siro per tre settimane nel 2026

Le due società calcistiche di Milano si troveranno nel 2026 ad affrontare un altro problema. Infatti la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina si svolgerà proprio a San Siro, e nelle tre settimane precedenti al 6 febbraio 2026 lo stadio sarà occupato per i preparativi. Di conseguenza Milan e Inter dovranno cercare un’alternativa per disputare le loro gare casalinghe, che oltre alla Serie A con tutta probabilità comprenderanno le ultime partite dei maxi-gironi della nuova Champions League, in caso di qualificazione. L’ipotesi più concreta al momento sembra essere quella di giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ma ancora non c’è niente di definito.