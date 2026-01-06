Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Serie A Tim torna in campo in un turno infrasettimanale che vale per la 19esima giornata. In campo, nell’anticipo, c’è il match Sassuolo-Juventus. La sfida si giocherà oggi martedì 6 gennaio ore 20:45, l’arbitro sarà Zufferli della sessione di Udine.

Sassuolo-Juventus, probabili formazioni

Il Sassuolo cercherà di tornare a una vittoria che manca da un mese; l’ultimo successo risale al 6 dicembre, contro la Fiorentina. I neroverdi alloggiano al decimo posto in classifica con 23 punti.

La Juventus affronta il Sassuolo al Mapei Stadium nell’anticipo della diciannovesima giornata di campionato con i bianconeri, reduci dall’inaspettato pareggio contro il Lecce, e vanno a caccia di 3 punti pesanti in ottica quarto posto Champions.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Grosso.

A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Vranckx, Moro, Pierini, Cheddira.

Indisponibili: Skjellerup, Pieragnolo, Berardi, Paz, Romagna, Boloca, Volpato, Coulibaly.

Squalificati: /.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda.

Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Pedro Felipe, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, Zhegrova, David.

Indisponibili: Kelly, Conceicao, Rouhi, Milik, Gatti, Rugani, Vlahovic.

Squalificati: /.

Dove vedere Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).