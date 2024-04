Sassuolo-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Maignan out nei rossoneri. Le scelte di Ballardini e Pioli.

Rossoneri con il turnover a Reggio Emilia. Rossoneri con Kjær e Tomori al centro della difesa, sostenuti da Florenzi e Theo Hernandez. In mezzo al campo Bennacer e Adli. In avanti Leão e Chukwueze ai lati di Loftus-Cheek. In avanti il solo Jovic. Nei neroverdi confermato Pinamonti con Defrel, Thorstvedt e Laurienté.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Leao, Loftus-Cheek, Chukwueze, Jovic. All. Pioli.