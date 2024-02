Sassuolo-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si sfideranno Sassuolo e Torino. Le due squadre stanno vivendo momenti completamente diversi nell’arco della stagione. I neroverdi stanno lottando per non retrocedere e sono a una sola lunghezza dal terzultimo posto occupato dal Cagliari. Gli uomini di Juric, invece, stanno sognando l’Europa e si trovano a -3 dal Napoli settimo in classifica. Il match sarà trasmesso da DAZN e Sky sabato 10 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric