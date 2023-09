Sassuolo-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Prima sfida della terza giornata di Serie A tra Sassuolo e Verona, questo pomeriggio alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Neroverdi di Dionisi in campo con il 4-2-3-1 con: Consigli tra i pali; Toljan, Tressoldi, Erlic e Vina in difesa; Racic ed Henrique in mezzo al campo; Berardi, Bajrami e Laurientè dietro all’unica punta, Pinamonti. Gialloblù di Baroni con il 3-4-2-1: Montipò in porta; Dawidowicz, Magnani e Coppola per il reparto difensivo; Terracciano, Hongla, Duda e Doig a centrocampo; Mboula, Folorunsho a sostegno Ngonge per completare l’attacco.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Racic, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Folorunsho; Ngonge. All. Baroni.