Scopriamo insieme i migliori 10 capocannonieri nella storia della Serie A

La Serie A è uno dei campionati di calcio più amati al mondo. La lega italiana ha una storia lunghissima e illustre, ricca di tanti talenti che hanno segnato un’epoca. Nel corso degli anni, infatti, sono tanti i talenti che hanno lasciato il segno nel nostro campionato distinguendosi come capocannonieri. Vediamo insieme i 10 marcatori più interessanti, a nostro avviso nella storia della Serie A. Sono campioni che, con gol e prodezze, hanno definito intere generazioni di tifosi.

I 10 marcatori più importanti nella storia del nostro campionato

Abbiamo scelto 10 calciatori molto importanti per la Serie A , 10 nomi che hanno meritato di avere un posto nella Hall of Fame del nostro calcio, da qualche tempo tornato a livelli molto interessanti grazie alle tre finali europee della stagione 2022-23.

Silvio Piola – 274 Gol

In cima alla nostra lista troneggia un vero campione come Silvio Piola, attaccante che ha militato, negli anni ‘30 e ‘40 nelle squadre di Lazio e Novara. Con ben 274 gol all’attivo, Piola è il detentore del record assoluto di reti segnate nel nostro campionato. Versatile e preciso, era un vero cecchino in anni molto belli per il nostro calcio. Fu proprio lui, infatti, colui che ci ha portato a vincere i Mondiali del 1934 e 1938.

Francesco Totti – 250 Gol

L’ottavo Re, Francesco Totti, che ha passato la sua intera carriera nella AS Roma, occupa il secondo posto di questa speciale classifica con 250 gol. La sua scelta, molto generosa, di restare sempre nella squadra del cuore, lo ha reso immortale, un vero e proprio simbolo della città eterna. La sua visione di gioco sempre attenta e la sua abilità nel colpire la palla (straordinarie anche le sue punizioni) lo hanno reso uno dei più grandi giocatori della storia del nostro calcio.

Gunnar Nordahl – 225 Gol

Questo svedese, dal fisico devastante, ha giocato per il Milan negli anni ’50 e ha stabilito un record di gol che è durato per decenni. Gunnar Nordahl è noto per la sua incredibile potenza nelle gambe, la sua velocità e l’abilità nel gioco aereo, qualità che lo hanno aiutato a raggiungere quota 225 gol.

Giuseppe Meazza – 216 Gol

Giuseppe Meazza è una leggenda del calcio italiano, talmente straordinario, che ha dato il nome allo stadio di San Siro a Milano. Ha giocato per entrambe le squadre della città, l’Inter e il Milan, e ha segnato un totale di 216 gol. Questo straordinario attaccante era noto per la sua classe, tecnica e intelligenza tattica, molto moderna per l’epoca.

José Altafini – 216 Gol

Noto anche come “Mazzola”, José Altafini ha eguagliato il record di Meazza con 216 gol. Nato in Brasile ma naturalizzato italiano, Altafini ha militato in club come il Milan, Juventus e il Napoli. Era un attaccante completo, capace di segnare in tutti i modi possibili e con una grande fantasia, tipica sudamericana.

Roberto Baggio – 205 Gol

Il “Divin Codino” è un altro eroe italiano, uno che ha lasciato il segno nella Serie A e che ha vinto il Pallone d’Oro, onorificenza che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Con 205 gol, Baggio si colloca al sesto posto nella lista dei migliori capocannonieri. Ha vestito le maglie di diverse squadre, tra cui la Juventus, il Milan e la Fiorentina, mostrando sempre grande classe e talento.

Kurt Hamrin – 190 Gol

Kurt Hamrin è un altro svedese, come Nordahl, che ha fatto la storia della Serie A. Ha giocato principalmente per la Fiorentina e il Milan, segnando un totale di 190 gol. Era noto per la sua rapidità e abilità nel dribbling che lo rendevano imprendibile per i difensori avversari.

Giuseppe Signori – 188 Gol

Giuseppe Signori, esploso con il Foggia dei miracoli di Zeman, è noto per la sua carriera con la Lazio, dove ha segnato la maggior parte dei suoi 188 gol. Era specialista nei calci di punizione e nei rigori con una tecnica di tiro mirabile.

Alessandro Del Piero – 188 Gol

Detto “Pinturicchio” dall’Avvocato Agnelli, simbolo della Juventus, Alessandro Del Piero condivide il nono posto con Signori. Del Piero è amato per la sua tecnica raffinata e la sua abilità nel segnare gol spettacolari. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera con la Vecchia Signora, diventando una leggenda del club.

Gabriel Batistuta – 184 Gol

Chiusura d’eccezione con l’argentino Gabriel Batistuta, che ha giocato per la Fiorentina e la Roma, vincendo con i giallorossi lo scudetto del 2001. Batistuta era un attaccante potente e preciso, capace di segnare in qualsiasi situazione. Famosissima la sua esultanza, una delle prime a diventare conosciute tra i calciatori dell’epoca.