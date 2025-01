Serie A, Dovbyk la riprende all’ultimo respiro (2-2) | Tra Bologna e Roma termina in parità

Il Dall’Ara fa da teatro all’interessante sfida tra Bologna e Roma. La squadra di Claudio Ranieri sembra finalmente aver trovato una nuova direzione. Con una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi, i giallorossi si presentano alla sfida odierna con rinnovato entusiasmo. La vittoria per 2-0 nella stracittadina contro la Lazio, decisa dai gol di Pellegrini e Saelemaekers, ha riportato fiducia in una stagione fin qui deludente. Nonostante i segnali di ripresa, la classifica resta complicata: con soli 23 punti raccolti nelle prime 19 giornate, la squadra occupa il decimo posto e necessita di continuità per risalire. Situazione opposta per il Bologna che, dopo un ottimo avvio in campionato, sta vivendo un momento di difficoltà. La formazione guidata da Italiano, che non perdeva dal 27 novembre, ha subito una brusca frenata nelle ultime settimane. L’eliminazione dalla Coppa Italia, seguita dalla sconfitta per 3-2 contro il Verona al Dall’Ara, ha interrotto una lunga striscia positiva. L’autogol di Santiago Castro all’88′ è stato il colpo decisivo in una partita rocambolesca. Ora i rossoblù, settimi in classifica con due gare da recuperare, cercano una reazione per consolidare le proprie ambizioni europee.

Bologna-Roma, pareggio pirotecnico. Succede tutto nella ripresa

Poche emozioni nel corso della prima frazione, ma col passare del tempo il ritmo sembra alzarsi progressivamente. L’unica occasione per i padroni di casa arriva al 10′ sui piedi di Dallinga che però trova una pronta risposta di Svilar. La Roma invece ha creato due chances: al 31′ con la doppia parata di Skorupski su Paredes e Dovbyk e al 34′ con Dybala che da posizione ottimale spara alto. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa la gara si stappa definitivamente e succede di tutto: Prima al 58′ la Roma passa avanti con Saelemaekers che con un sinistro da fuori, complice l’errore di Skorupski, fa 1-0. Passano appena 2′ e il Bologna rimette in piedi la gara con Dallinga che riceve palla da Holm e conclude alla grande l’ottimo contropiede rossoblù. Dopo appena 5′ i felsinei conquistano un calcio di rigore grazie ad un tocco di mano da parte di Manu Koné. Dal dischetto va Ferguson che completa la rimonta e fa 2-1. Dopo questi episodi i ritmi della gara si assestano con i padroni di casa che riescono a mantenere molto bene il vantaggio nonostante l’aggressività giallorossa, almeno fino al 95′ con la Roma che conquista un calcio di rigore per un tocco di mano da parte di Lucumì: dal dischetto va Dovbyk che spiazza Skorupski e fa 2-2. Finisce in parità una partita dalle grandi emozioni.

Bologna-Roma, il tabellino

2-1

Reti: 58′ Saelemaekers (R); 60′ Dallinga (B); 65′ Ferguson rig. (B);

Ammonizioni: 32′ Miranda (B); 77′ Dallinga(B); 94′ Mancini (R).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm(88′ Posch), Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye(67′ Orsolini), Odgaard, Dominguez(88′ Iling-Junior); Dallinga(77′ Castro). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Erlic, Posch, De Silvestri, Lykogiannis, Casale, Urbanski, Orsolini, Moro, Castro, Fabbian, Iling-Junior. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels(77′ Celik), Ndicka; Saelemaekers(84′ Zalewski), Koné, Paredes(77′ Pisilli), Angeliño; Dybala(84′ Baldanzi), Pellegrini(77′ El Shaarawy); Dovbyk. A disposizione: Marin, Ryan, Sangaré, Saud, Hermoso, Celik, Romano, Soulé, Pisilli, Baldanzi, Shomurodov, Zalewski, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.