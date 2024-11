Serie A, una doppietta di Lookman e Retegui affondano il Napoli (0-3) | Quinta vittoria di fila per i Nerazzurri

Il Maradona fa da cornice alla sfida tra Napoli e Atalanta, valida per l’undicesima giornata di campionato. Entrambe le compagini sono uscite vittoriose dal turno infrasettimanale, rispettivamente contro Milan e Monza. Primi minuti giocati ad altissima intensità da una parte e dall’altra. Gli ospiti in particolare tengono alta la pressione ed optano per una serie lunga di passaggi, senza però trovare particolari varchi, fino al 10′ : dopo un tocco di De Ketelaere la palla arriva a Lookman che col sinistro da posizione defilata batte Meret e fa 1-0. Risposta immediata della capolista che aumenta i giri e dopo appena un minuto dallo svantaggio, colpisce un palo con McTominay. La gara si mantiene su ritmi abbastanza alti e al 31′ Lookman fa doppietta: suggerimento di De Ketelaere per il nigeriano che con un forte destro da fuori trova il raddoppio. Secondo tempo che segue lo stesso canovaccio della prima frazione. Buona gestione della gara per gli uomini di Gasperini che al 57′ trovano il gol con Kolasinac ma il centrale bosniaco viene pescato in fuorigioco. La rete annullata sembra dare linfa vitale agli uomini di Conte che vanno vicini a riaprire la gara con Buongiorno che riceve palla da Raspadori su sviluppi da palla inattiva ma trova un’ottima risposta di Carnesecchi. I padroni di casa non riescono più a sfondare nella difesa atalantina, con quest’ultimi che restano in totale gestione della gara per tutta la seconda frazione che si concretizza al 92′ con il neo entrato Retegui che fa 3-0 con un destro al volo. Prima sconfitta casalinga per il Napoli di Conte mentre l’Atalanta conquista 3 punti fondamentali che la proiettano momentaneamente in seconda posizione, a a -3 proprio dai Partenopei.

Napoli-Atalanta, il tabellino:

0-3

Reti: 10′ Lookman (A); 31′ Lookman (A); 92′ Retegui(A).

Ammoniti: 65′ Kolasinac (A); 92′ Retegui (A); 93′ Djimsiti(A).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera(76′ Spinazzola) ; Anguissa, Gilmour(61′ Nonge), McTominay; Politano(61′ Raspadori), Lukaku(76′ Simeone), Kvaratskhelia (70′ Neres). All. Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac(70′ Kossounou); Zappacosta(82′ Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic(82′ Brescanini); De Ketelaere(76′ Retegui), Lookman(76′ Samardzic). All. Gasperini.