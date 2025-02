Serie A, una magia di Soulé lancia la Roma. Parma battuto 1-0

Lo stadio Ennio Tardini fa da cornice alla sfida tra Parma e Roma, valida per la 25ª giornata di Serie A. Il Parma si presenta alla sfida contro i giallorossi in un momento di grande difficoltà. La formazione emiliana infatti è reduce da tre sconfitte consecutive e non trova il successo dallo scorso dicembre, quando superò il Monza per 2-1 davanti alle mura amiche. La squadra allenata da Pecchia è ora invischiata nella lotta per non retrocedere e necessita urgentemente di punti per risollevare la propria classifica.Sul fronte opposto, la Roma arriva alla gara con il morale rinvigorito dalla vittoria per 1-0 sul Venezia, ma con la testa inevitabilmente rivolta alla doppia sfida di Europa League contro il Porto. La squadra di Ranieri deve però mantenere alta la concentrazione in campionato, dove un successo sarebbe fondamentale per rilanciarsi nella corsa alle posizioni europee.

Parma-Roma, il turnover dei giallorossi ripaga. Gli emiliani rischiano grosso

L’incontro si apre con ritmi sostenuti e senza particolari occasioni da gol. Entrambe le squadre cercano di prendere il controllo del gioco, con la Roma che gestisce il possesso palla e il Parma che prova a rendersi pericoloso in ripartenza. Tuttavia, al 30′, il match prende una svolta decisiva: Leoni interviene in maniera scomposta costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. La decisione lascia i padroni di casa in inferiorità numerica, complicando ulteriormente il loro piano partita. Tre minuti più tardi, la Roma capitalizza la situazione favorevole con una splendida esecuzione su calcio di punizione di Matías Soulé. Il talento argentino si presenta sul pallone da posizione ideale e, con un destro preciso, infila la sfera all’incrocio dei pali, battendo il portiere avversario. Una giocata di alta qualità che premia il cinismo della formazione giallorossa, brava a sfruttare l’episodio a proprio vantaggio. Si va a riposo sul parziale di 1-0 per la lupa. Il secondo tempo si apre con la Roma subito proiettata in avanti, costringendo il Parma nella propria metà campo. I giallorossi alzano il baricentro e intensificano la pressione nel tentativo di chiudere il match. I padroni di casa faticano a uscire dalla propria trequarti, mentre la squadra di Ranieri controlla il possesso e cerca di affondare con continuità. Al 51′, i giallorossi vanno vicinissimi al raddoppio con un’azione insistita di Soulé: l’argentino ruba palla a Balogh e calcia con precisione verso l’angolino, trovando però la respinta in tuffo di Suzuki, Il pallone rimane in area, Salah Eddine si avventa sulla ribattuta e conclude a botta sicura, ma ancora una volta il portiere del Parma si supera, respingendo miracolosamente sulla linea e mantenendo in partita i suoi. I giallorossi restano in assoluto controllo del match fino alla fine, riuscendo a conquistare 3 punti fondamentali per la rincorsa all’Europa.

Parma-Roma, il tabellino

0-1

Reti: 33′ Soulé (R).

Ammoniti: 33′ Soulé; 55′ Pellegrini (R);63′ Gourna Douath (R); 82′ Balogh(P); 85′ Almqvist (P).

Espulsi: 31′ Leoni (P).

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco(66′ Camara), Leoni, Valeri; Keita(45′ Almqvist), Bernabé(77′ Ondrejka); Man(35′ Balogh), Sohm, Cancellieri(66′ Lovik); Bonny. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Pellegrino, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Fabio Pecchia

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini(45′ Nelsson); Saelemaekers(65′ Baldanzi), Koné(45′ Pellegrini), Gourna-Douath(81′ Pisilli), Paredes, Salah-Eddine(78′ Angelino); Soulé, Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, El-Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri