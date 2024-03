Serie B: il programma della 30^ giornata

Il programma della 30^ giornata di Serie B

Dopo l”anticipo di ieri sera in cui il Venezia ha demolito il Palermo grazie ad un super Pohjanpalo, oggi sono in programma otto sfide. La Cremonese gioca a Bolzano contro il Sudtirol e con una vittoria potrebbe scavalcare il Venezia e tornare al secondo posto, il Como sfida un Pisa reduce da due vittorie consecutive, mentre il Catanzaro sfida il Brescia con in palio punti Playoff.

Di seguito il programma completo:

Venerdì ore 20.30

Palermo-Venezia: 0-3

Sabato ore 14

Brescia-Catanzaro:

Como-Pisa:

FeralpiSalò-Parma:

SudTirol-Cremonese:

Ternana-Cosenza:

Sabato ore 16.15

Bari-Sampdoria:

Cittadella-Modena:

Reggiana-Spezia:

Domenica ore 16.15

Ascoli-Lecco: