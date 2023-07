Non si capisce ancora il futuro di Gianluigi Buffon. Il calciatore del Parma ed ex Juventus in queste settimane ha ricevuto un grossa offerta dall’Arabia Saudita, che ha fatto pensare il calciatore, salvo però rifiutarla. Per il classe 1978 si fa sempre più vicino l’addio al calcio. Questo è quanto riportato da Sky.